Londra Gazete
Son haberler
10 Şubat 2017 - Britanya Hayır Platformu ‘REJİM’ vurgusu yapacak
10 Şubat 2017 - Londra’da +1 Türkiye Platformu kuruldu
10 Şubat 2017 - Kuzey Kıbrıs Mayıs’ta Londra’ya taşınacak
9 Şubat 2017 - Londra’da Kervan Sofrası 11 yaşında
9 Şubat 2017 - Ali Sancak: Brexit korkulu bir rüya değil
Home / Toplum haberleri / Britanya Hayır Platformu ‘REJİM’ vurgusu yapacak

Britanya Hayır Platformu ‘REJİM’ vurgusu yapacak

— 10 Şubat 2017

 

Britanya Hayır Platformu, 9 Şubat Perşembe akşamı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İngiltere’de 18 sivil toplum örgütünün katılımıyla temelleri atılan ‘Britanya Hayır Platformu’ geniş katılımlı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Stoke Newington’da bulunan İstanbul Restaurant’ta bir araya gelen Platform temsilcileri, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak referandumla halkın oyuna sunulacak Başkanlık sistemine neden “hayır” denilmesi gerektiğini İngiltere’de yaşayan Türkiyelilere anlatmayı, özellikle kararsız seçmenleri ikna etmeyi hedefliyor. Platformun bir sonraki toplantısında yönetim kurulu üyeleri belirlenecek ve daha etkin bir çalışma sistemi ortaya konulacak.

Britanya Hayır Platformu’na dahil olan 18 örgütün temsilcileri, katılımın daha da artması için topluma çağrıda bulundu.

“YAPILMAK İSTENEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR”

9 Şubat Perşembe akşamı yapılan toplantının moderatörlüğünü üstlenen CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme, “Türkiye’de başkanlık sistemine ‘hayır’ demelerinin altında yatan nedenin kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan olmadığına dikkat çekti.

“Yapılmak istenen; rejim değişikliğidir. Dolayısıyla Cumhuriyetin son günlerini yaşıyor olduğumuzu toplumlara en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor” diyen Hasan Dikme, referandumdan çıkacak ‘evet’ veya ‘hayır’ sonucunun günlük yaşantıya nasıl etki edeceğinin de insanlara çok iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Platformun ilk toplantısında moderatörlük görevini CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme üstlendi.

’SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR’

Hatırlanacağı üzere; 3 Şubat’ta temelleri atılan ‘Britanya Hayır Platformu’, farklı dünya görüşüne sahip sivil toplum örgütlerini “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” sloganı etrafında bir araya getirdi. Dolayısıyla toplantıda diğer sivil toplum örgütlerine de, “Gelin el ele vererek güçlerimizi birleştirelim. Hak, hukuk, adalet, insanlık için, çocuklarımızın özgür bireyler olarak çağdaş, bağımsız ve güçlü bir Türkiye’de yaşaması için ‘hayır’ kampanyasında birlikte çalışalım” çağrısında bulunuldu.

 

SEÇMEN KAYDINIZI YAPTIRIN

Toplantının ana gündem maddelerinden birisi de; referandumda oy kullanma hakkı olan Britanya’da yerleşik Türkiyeli seçmenlerin vakit kaybetmeden ‘adrese dayalı kayıt sistemine dahil olmaları’ konusuydu. Bu konuda herkesin çevresindekileri uyarması gerektiği üzerinde de duruldu.

Haber Okunma Sayısı: 85
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 832

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close