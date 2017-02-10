Britanya Hayır Platformu ‘REJİM’ vurgusu yapacak

Kanalizasyon mazgalına tecavüz etti!— 10 Şubat 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da yol kenarındaki kanalizasyon kapağına ‘tecavüz’ ederken yakalandığı iddia edilen adam sosyal medyada olay oldu.
İngiltere’de 18 sivil toplum örgütünün katılımıyla temelleri atılan ‘Britanya Hayır Platformu’ geniş katılımlı ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Stoke Newington’da bulunan İstanbul Restaurant’ta bir araya gelen Platform temsilcileri, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak referandumla halkın oyuna sunulacak Başkanlık sistemine neden “hayır” denilmesi gerektiğini İngiltere’de yaşayan Türkiyelilere anlatmayı, özellikle kararsız seçmenleri ikna etmeyi hedefliyor. Platformun bir sonraki toplantısında yönetim kurulu üyeleri belirlenecek ve daha etkin bir çalışma sistemi ortaya konulacak.
“YAPILMAK İSTENEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR”
9 Şubat Perşembe akşamı yapılan toplantının moderatörlüğünü üstlenen CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme, “Türkiye’de başkanlık sistemine ‘hayır’ demelerinin altında yatan nedenin kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan olmadığına dikkat çekti.
“Yapılmak istenen; rejim değişikliğidir. Dolayısıyla Cumhuriyetin son günlerini yaşıyor olduğumuzu toplumlara en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor” diyen Hasan Dikme, referandumdan çıkacak ‘evet’ veya ‘hayır’ sonucunun günlük yaşantıya nasıl etki edeceğinin de insanlara çok iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.
’SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR’
Hatırlanacağı üzere; 3 Şubat’ta temelleri atılan ‘Britanya Hayır Platformu’, farklı dünya görüşüne sahip sivil toplum örgütlerini “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” sloganı etrafında bir araya getirdi. Dolayısıyla toplantıda diğer sivil toplum örgütlerine de, “Gelin el ele vererek güçlerimizi birleştirelim. Hak, hukuk, adalet, insanlık için, çocuklarımızın özgür bireyler olarak çağdaş, bağımsız ve güçlü bir Türkiye’de yaşaması için ‘hayır’ kampanyasında birlikte çalışalım” çağrısında bulunuldu.
SEÇMEN KAYDINIZI YAPTIRIN
Toplantının ana gündem maddelerinden birisi de; referandumda oy kullanma hakkı olan Britanya’da yerleşik Türkiyeli seçmenlerin vakit kaybetmeden ‘adrese dayalı kayıt sistemine dahil olmaları’ konusuydu. Bu konuda herkesin çevresindekileri uyarması gerektiği üzerinde de duruldu.
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