Crawley Town, Bolton’da tek puan buldu: 0-0

Restoran zinciri, emojiyle reddettiği garson adayından özür diledi— 10 Şubat 2017
İngiltere’de Miller & Carter restoran zinciri, iş görüşmesine gelen 18 yaşındaki garson adayı Megan Dixon’ı emojiyle reddettiği için özür diledi.
Rakip sahada ve 2.080 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada taraflar gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Crawley Town’da kaleci Yusuf Mersin yedekler arasındaydı.
Crawley Town 28 maçta 36 puanla Sky Bet League Two’da 16’ıncı sıradaki yerini korudu. Crawley Town, bu Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada Luton Town ile deplasmanda oynayacak.
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