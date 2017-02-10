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Crawley Town, Bolton’da tek puan buldu: 0-0

— 10 Şubat 2017

Rakip sahada ve 2.080 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada taraflar gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Crawley Town’da kaleci Yusuf Mersin yedekler arasındaydı.

Crawley Town 28 maçta 36 puanla Sky Bet League Two’da 16’ıncı sıradaki yerini korudu. Crawley Town, bu Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada Luton Town ile deplasmanda oynayacak.

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