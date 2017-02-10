Eksik beyinle doğan çocuk sayı saymayı öğrendi

İngiltere’de beyninin yüzde ikiden az oranı ile dünyaya gelen Noah Wall, beyninde büyüme yaşandıktan sonra sayı saymayı öğrenerek bütün doktorları şaşırttı.

İngiliz doktorların yaşama şansı vermediği ve anne karnında beyini gelişmeyen Noah Wall adındaki çocuk bir ilki başardı. Daha önceden, eksik doğan beyninin gelişmesiyle tıp dünyasını şaşırtan çocuk, bu sefer sayı saymayı öğrendi.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROMA YAKALANDI

Noah Wall isimli çocuk anne karnıdayken, çok nadir görülen “ayrık omurga sendromuna” yakalandı. Anne karında çocuğun beyninde toplanan su, beyin gelişimini engelledi. Çocuk, doğduğunda normal bir insanın yüzde ikisi kadar beyine sahipti.

Doktarlar, çocuğun yaşama şansının çok düşük olduğunu belirtti. Noah doğmadan önce ailesi cenaze işlemlerine başlamıştı. Ancak Noah sağlıklı olarak doğmayı başardı.

BEYİNDEKİ SU BOŞALDIKTAN SONRA TEKRARDAN BEYİN OLUŞTU

Doğumdan sonra ayrık omurgaları ameliyat ile birbirlerine tekrar dikilen çocuğun beynine takılan bir cihaz ile beyinde bulunan fazla su boşaltıldı. Bu operasyon o kadar başarılı geçti ki, Noah’ın beyni zamanla gelişip daha önce su ile dolan bölgelere yerleşti. Ama omurgasında ki ayrık nedeni ile çocuk karından bölgesinden aşağısı felç oldu.

YÜZDE 80 ORANINDA BÜYÜME YAŞANDI

İlerleyen zamanda ise Noah’ın beyninde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. 3 yaşındayken beyin röntgenine bakıldığında, beynin normal bir beyine göre yüzde 80 oranında büyüdüğü gözlemlendi. Doktorlar bu gelişmeyi inanılmaz bulurken, Noah’ın yürüme ihtimalinin güçlendiği düşünülüyor. Ailesi ise umutlarının yeşermesiyle sevinç yaşıyor.

SAYI SAYMAYI ÖĞRENEREK BÜYÜK İŞ BAŞARDI

İlk zamanlarda yaşama şansı bile verilmeyen Noah, şimdi 10 rakamına kadar saymayı öğrenerek, doktorları bir kez daha şaşırttı. (haberler.com)