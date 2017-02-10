Evli ve çocuklu anne küçük çocuklarla seks yapmış!— 10 Şubat 2017
İngiltere’de evli ve iki çocuk annesi bir kadın, okul çağındaki çocuklarla seks yaptığını itiraf etti.
İngiltere’de evli ve iki çocuk annesi bir kadın, okul çağındaki çocuklarla seks yaptığını itiraf etti.
İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi, 39 yaşındaki bir kadın, okul çağındaki çocuklarla seks yaptığını ve öğrencilerin önünde striptiz yaptığını itiraf etti.
Daily Mail’de yer alan habere göre, çok sayıda öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden İngiliz anne Amanda Tompkins, hakim karşısına çıkmasına haftalar kala, kendisine yöneltilen 10 ayrı cinsel ve fiziksel taciz suçlamasını kabul etti ve yaşları 16’nın altında olan yedi çocukla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.
Birlikte olduğunu öğrencilerin reşit olmadığını bildiğini söyleyen ve cezaevinde tutulan Tompkins’in yargılandığı dava sürüyor. Tompkins’in uzun süreli hapis cezası alması bekleniyor. (mynet.com)
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