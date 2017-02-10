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Kanalizasyon mazgalına tecavüz etti!

— 10 Şubat 2017

İngiltere’nin başkenti Londra’da yol kenarındaki kanalizasyon kapağına ‘tecavüz’ ederken yakalandığı iddia edilen adam sosyal medyada olay oldu.

Adının Florin Grosu olduğu belirtilen 33 yaşındaki adamın, 19 Ocak günü sokak ortasında kanalizasyon kapağının üzerinde müstehcen tavırlar sergilediği ve aynı gün yakalandığı belirtildi.

Havering bölgesinden dedektiflerin “Uygunsuz teşhir”, “genel ahlak kurallarını ihlâl” ve “cezai yaptırım gerektiren fiil”gibi suçlamalar yönelttiği adam Romford’da Pazartesi günü hâkim karşısına çıktığı ve 6 Mart’taki duruşmaya kadar gözetim altında tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

Twitter’da ve Ekşi Sözlük’te bu haber, 2009 yılında Bursa’da yaşanan, bir su dağıtımcısının asansörde damacanayla mastürbasyon yaparken yakalandığı olaya benzetildi.

Savcılık ise güvenlik kameralarına yakalanan şahıs hakkında ‘takipsizlik’ kararı vermişti. (mynet.com)

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