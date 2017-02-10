Kıbrıs’ın 3 büyüğü turizm fuarında buluştu

Londra’daki “Destinations” Turizm Fuarı 2 – 5 Şubat arasında 100’ün üzerinden tur operatörünün katılımı ile gerçekleşti.

Başkentin en büyük fuar merkezlerinden biri olan Olympia London’ın ev sahipliği yaptığı fuarda 200’den fazla ülkenin tanıtımı yapıldı.

2017 yılı tatil planı yapanlar için kapılarını açan İngiltere’nin en kapsamlı turizm fuarlarından biri olan Destinations’da katılımcılara hayallerindeki geziyi gerçekleştirebilecekleri birçok seçenek sunuldu.

Birçok firma standının yer aldığı fuarda Cyprus Paradise, Direct Traveller ve A1Cyprus seyahat acenteleri başta Kuzey Kıbrıs olmak üzere Türkiye’de de tatil yapmak isteyenlere birbirinden özel fiyatlar ve seçenekler sundu.

Üç büyük acentenin yetkilileri, gerçekleştirilen katılımdan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Tatil planı yapmak, farklı fikirler ve fırsat seçenekleri almak için Cyprus Paradise standını ziyaret edenler ve turizm fuarı hakkında konuşan Genel Menajeri Kemal Kenan, “Yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi birbirinden farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen bu fuarda bizleri ziyaret ederek, şimdiden tatil rezervasyonları yaptırdı. 22 yıllık geçmişe sahip olan Cyprus Paradise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne İngiltere’den en fazla turist taşıyan tur operatörü olma özelliğine sahip bir firmadır. KKTC’de 40’ı aşkın seçkin otel seçeneği ile ulaşım dahil tatil paketleri sunduğumuz misafirlerimiz, erken rezervasyon avantajlarından yararlanıyorlar.” dedi.

Direct Traveller yöneticilerinden Enver Özdemir ise “Fırsatlarla dolu tatil kampanyalarından yararlanmak için bizleri ziyaret eden herkese çok teşekkür ederiz. 13 yılı aşkın süredir bulunduğumuz bu sektörün içerisinde birçok başarıya imzamızı atarak her geçen gün daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Sunduğumuz Tatil paketlerimizde konaklamanın yanı sıra tatilcilerin varacakları noktadan karşılama, kültürel gezi turları, turist rehberi ile tarihi yoluculuklar gibi özel hizmetler sunuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

A1 Cyprus adına açıklama yapan firma yöneticisi Erkan Kilim ise fuarın ilk gününde aşırı bir yoğunluğun olduğunu belirterek, “2-5 Şubat arasında gerçekleştirilen Destinations fuarına ilk gün oldukça yoğun bir katılımcı kitlesi ile karşı karşıya kaldık. Bu fuarda yüzden fazla ülkenin, 200’den fazla acentesi ile katılım gerçekleştirmeleri ve herkesi bir arada toplaması hepimizi için güzel bir fırsat oldu. A1 Cyprus olarak katılım gerçekleştirdiğimiz fuarda Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tatile gitmek isteyenlere özel fırsatlar ve farklı seçenekler sunarak gerçekleştirdiğimiz sunumlarla tatilcilere uygun fiyat seçenekleri sunduk.” dedi.

Üç gün boyunca devam eden fuarda sabah 10’dan akşam 5’e kadar yüzlerce kişi Kuzey Kıbrıs standına oldukça ilgi gösterdi.

Tatil fırsatlarından yararlanmak ve muhteşem turlarla yeni yerleri keşfetmek istiyorsanız sizler de Cyprus Paradise, Direct Traveller ve A1 Cyprus’un sunmuş oldukları fırsatlarla erken rezervasyon kampanyalarından yararlanabilirsiniz.

Cyprus Paradise ofisine Rowlandson House, 289 Ballards Lane, Londra, N12 8NP adresine giderek ulaşabilir veya 0208343 88 88 numaralı telefondan arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Direct Traveller’dan rezervasyonunuzu yapmak için 0208 547 2857 numaralı telefonu arayabilir veya Airport House, Purley Way, Croydon, CR0 0XZ adresine giderek tecrübeli kadrosuyla tatil paketleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

A1 Cyprus ofisine ise 0203 150 0352 numaralı telefonu arayarak ya da 2’inci kat 1A Gateway Mews Ringway, Bounds Green, Londra, N11 2UT adresini ziyaret ederek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.