Kuzey Kıbrıs Mayıs’ta Londra’ya taşınacak

“FESTIVAL of North Cyprus” adıyla 5-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kuzey Londra’nın Islington bölgesindeki “The Business Design Center”de düzenlenecek festivale özellikle turizm alanındaki şirketlerin büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Organizasyonu üstlenen North Cyprus UK Limited Direktörü Zorlu Cezaroğlu, “Bu fuarda, sadece turizmimizi değil, ülkemizin tüm sektörlerini tanıtma şansımız olacak.” dedi. Cezaroğlu, çok prestijli ve iyi bilinen bir fuar merkezini kiraladıklarını ve ülkemizi tanıtmak adına çok başarılı bir etkinlik hazırlamayı planladıklarını aktardı. Gazetemize bilgi veren Cezaroğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile birlikte yapacakları organizasyonun bir ilk olacağını aktardı. Cezaroğlu, “Her şeyimizi tanıtmaya hazırız. Bir yanda kültürel gıda ürünlerimiz olacak, öte yanda inşaatlarımızı pazarlayacağız… Bankalarımız, sanayicilerimiz, özel hastanelerimiz, üniversitelerimiz de orada olacak.” diye konuştu. Kuzey Kıbrıs’ı dünya turizm haritasına koyarak ülkemiz turizm sektörünün istikrarlı ve hızlı bir şekilde gelişmesini, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm destinasyonu olarak yurt dışında tüm sektörleriyle; doğası, tarihi ve kültürüyle tanıtmak ve pazarlamanın hedeflendiği festivalde Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren oteller, tur operatörleri ve turizm sektöründen farklı grupların da festivalde yer alacağını anlatan Cezaroğlu şöyle devam etti: “Etkinliğin, Kuzey Kıbrıs ekonomisine büyük yarar sağlaması, hem de Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin dayanışma ruhunu geliştirmesi amaçlanıyor. Festival, Islington’da yer alan “The Business Design Center”de Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Londra’ya merkezi uzaklıkta seçkin bir bölgede gerçekleştirilecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinin festival ve fuarlarına ev sahipliği yapan The Business Design Center bu kez Kıbrıslı Türklere ev sahipliği yapacak. Festival, güzel adamızı ve değerlerimizi tüm dünya ülkelerinin buluştuğu metropol kent Londra’da yaşama, yaşatma ve tanıtma imkanı sağlayacak.”

North Cyprus UK Direktörü Zorlu Cezaroğlu, “Değerlerimize sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’a önemli bir köprü oluşturacak festivalimizde, sizlerle buluşmayı ümit eder, bu vesile ile festivalimizin gerçekleştirilmesine katkı koyan KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na teşekkür ederim.” dedi.