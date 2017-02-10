Londra’da +1 Türkiye Platformu kuruldu

EYLÜL 2016’dan beri hazırlık çalışmalarını sürdüren +1 Türkiye Platformu kuruluşunu duyurdu.

+1 Türkiye Platformu adına açıklamalarda bulunan Füsun Yaman, farklı derneklerin söylemlerini ve yapılarını incelediklerini ve yalın bir biçimde odak noktası “Türkiye” olan bir platformun eksikliğini tespit ettiklerini belirtti. Yaman şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti ve bizler, bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze karşı, Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz kadar büyük ve sinsi bir saldırı ile karşı karşıyayız. Hal böyle iken Türkiye’nin bir bütün olarak var olma mücadelesi vermesi gerekiyor. Bu tehlike mevcut siyasi anlayış ile ortadan kaldırılamaz. Pek çok dernek büyük bir özveri ile kendi özel alanlarında çalışıyorlar. Oysa bu mücadelede kullanılan yaklaşımın çok daha geniş, kapsayıcı ve birleştirici olması gerekiyor.”.

AZİM, KARARLILIK, İNANÇ VE ÜMİT İLE

Yaman çalışma prensiplerini şöyle anlattı : “Bizler konulara insan sevgisi ile farklılıklara hoşgörülü, kapsayıcı, demokratik ve laik bir şekilde yaklaşıyoruz. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlıyız. Kadınlar, gençler ve çocukların geleceği şekillendireceğine kuvvetle inanıyoruz.”. Azim, kararlılık, inanç ve ümit ile çalıştıklarını anlatan Yaman “Dürüst, özgür, akılcı, bilimsel araştırmaya dayalı, sorgulayıcı, objektif yaklaşım bizim Türkiye’ye katkı yapacak işler yapmamızı sağlıyor.” dedi.

“Platformun tasarımı sırasında çalışma alanlarımız özellikle geniş tutuldu. Sosyal projeler, kadın, eğitim, çocuklar, politika, çevre ve doğal kaynaklar, kültür ve sanat, kısaca Türkiye’ye katkı sağlayacak her şey çalışma alanımız kapsamında” diyen Yaman,

Yaman sözlerine şöyle devam etti: “Bu stratejik olarak seçtiğimiz önceliklere odaklanmamızı etkilemiyor. Üstelik bize katılarak katkı sağlamak isteyen sınırsız bir gönüllü kitlesine ulaşmamıza yardımcı oluyor”.

İsimlerinin alışılmamış olduğu konusundaki bir soruya Yaman söyle cevap verdi: “İsmimiz dikkatli bir çalışma sonucunda seçildi. Türkiye’nin bizim için ne kadar önemli olduğunu, hatta tek önemli şeyin Türkiye olduğunu anlatıyor. +1 ise gönüllülerin ben de varım çığlığı. Türkiye için ben de varım! Ben de çağdaş Türkiye’ye bir katkıda bulunacağım demek. Dolayısıyla Türkiye için bir şeyler yapmak istiyorsanız sizde +1 olun bize katılın.”.

+1 Türkiye Platformuna www.facebook.com/ Arti1Turkiye , www.twitter.com/Arti1Turkiye ve info@arti1turkiye.org adresleri üzerinden ulaşabilir ve katılabilirsiniz.