Londra’da hafta sonu kutup soğukları tehlikesi

İngiltere Meteoroloji Ofisi (MetOffice), Londralı’ları aşırı soğuk havaya karşı uyardı.

Bu hafta sonu gündüz 5 civarı olacak sıcaklığın geceleri 1 düzeyinde geçmesinin beklendiği, Kuzey ve Doğu Londra’ya kar yağma ihtimali ve ardından buzlanma tehlikesinin yaşanabileceği de belirtildi. Özellikle bugün (Cuma) için dondurucu soğuk tehlikesine işaret edilirken, MetOffice hava tahmincisi Greg Dewhurst, İskandinavya üzerinden gelecek soğuk hava kütlesinin Londra’yı özellikle hafta sonu etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

YAŞLI İNSANLAR İÇİN UYARI

Öte yandan Charity Age UK Yardım Kuruluşu da soğuk havalara karşı yaşlı insanları uyardı. Yapılan açıklamada soğuk havanın yaşlıların sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği belirtilerek, insanların eski komşuları ve aile üyelerine yardımcı olmalarını istedi.

Direktör Caroline Abrahams, insanları, yaşlı aile üyeleri, arkadaşları ve komşularına göz kulak olma tavsiyesinde bulunduklarını söyleyerek, “”Onlar için alışveriş yapmak ya da sadece iyi olduklarını kontrol etmek ve dostça sohbet etmek için içeri girmek, yılın bu saatinde gerçek bir yardım olabilir” dedi.