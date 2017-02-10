Lovren’den sığınmacılar için çağrı

Kanalizasyon mazgalına tecavüz etti!— 10 Şubat 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da yol kenarındaki kanalizasyon kapağına ‘tecavüz’ ederken yakalandığı iddia edilen adam sosyal medyada olay oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool‘un futbolcusu Dejan Lovren, sığınmacılara karşı daha hoşgörülü davranılması konusunda çağrıda bulundu.
Liverpool’un televizyon kanalına konuşan Hırvat milli savunma oyuncusu, Bosna Savaşı nedeniyle 3 yaşındayken ailesiyle Almanya‘ya sığındıklarını ve yıllar sonra ise Hırvatistan‘a yerleştiklerini anlattı.
Avrupa’da devam eden sığınmacı krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Lovren, “Bugün yaşananları görünce, küçükken ailemle yaşadıklarımı hatırlıyorum. Kimse bizi ülkesinde görmek istemiyordu. Her vatandaşın, ülkesini korumak amacıyla sığınmacıları istememesini anlayışla karşılıyorum. Ama onların bir ülkesi ve evleri yok. Yaşananlar, onların suçu değil. Sadece çocuklarıyla hayatta kalmak için mücadele ediyorlar ve güvenli bir yerde yaşamak için ülke arıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Yaşadıkları nedeniyle sığınmacı ailelerin psikolojisini iyi anladığını belirten 27 yaşındaki Lovren, “Sığınmacılara önce bir şans verin. İyi veya kötü olduklarına yönelik daha sonra değerlendirmede bulunun.” çağrısında bulundu. (aa)
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