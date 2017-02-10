Londra Gazete
Son haberler
10 Şubat 2017 - Britanya Hayır Platformu ‘REJİM’ vurgusu yapacak
10 Şubat 2017 - Londra’da +1 Türkiye Platformu kuruldu
10 Şubat 2017 - Kuzey Kıbrıs Mayıs’ta Londra’ya taşınacak
9 Şubat 2017 - Londra’da Kervan Sofrası 11 yaşında
9 Şubat 2017 - Ali Sancak: Brexit korkulu bir rüya değil
Home / İngiltere ve Londra / Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Mansfield öldü

Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Mansfield öldü

— 10 Şubat 2017

“Nobel Tıp Ödülü” sahibi İngiliz fizikçi  Peter Mansfield, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, Mansfield’ın geçen çarşamba günü yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak ünlü bilim adamının ölüm nedeni açıklanmadı.

Londra doğumlu  Peter Mansfield ile ABD’li kimyager Paul Lauterbur, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının icadına katkıları dolayısıyla 2003 yılında “Nobel Tıp Ödülü”ne layık görülmüştü.

Mansfield, 1978 yılında vücudun tamamını tarayabilen MR cihazına giren ilk kişi olarak da biliniyor. Nobel ödüllü İngiliz fizikçi Mansfield, 1993’te  İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalyelik nişanıyla onurlandırılmıştı.

Haber Okunma Sayısı: 87
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 832

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close