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Restoran zinciri, emojiyle reddettiği garson adayından özür diledi

— 10 Şubat 2017

 

Megan Dixon.

İngiltere’de Miller & Carter restoran zinciri, iş görüşmesine gelen 18 yaşındaki garson adayı Megan Dixon’ı emojiyle reddettiği için özür diledi.

Üniversiteye başlamadan önce biraz para biriktirmeyi planlayan Megan, garsonluk yapmak için iş başvurusunda bulundu.

18 yaşındaki genç, Sun gazetesine “İş görüşmesi biterken bana ne zaman haber verebileceklerini sordum. Genelde karar vermelerinin yalnızca birkaç gün sürdüğünü söylediler ama restorandan çıktıktan birkaç saniye sonra o mesajı aldım” dedi.

Megan’a mesaj atan kişi, “olmadı” yazdı. Megan nedenini sorduğundaysa gelen mesaj, “İlginç değildi pek. Cevaplar da ‘şeydi’ basitti” oldu.

Megan, “İnanamadım. En azından bana düzgün bir açıklama yapabilirlerdi. Ayrıca gülen surat emojisi de hiç profesyonel değildi” dedi.

Restoran zinciri daha sonra mesajın Megan’a yanlışlıkla gönderildiğini söyleyerek genç kızdan özür diledi.

Mesajların yönetime gitmesi gerektiğini söyleyen Miller & Carter, “Megan’dan ne kadar özür dilesek azdır. Ona saygısızlık etmek veya üzmek istemedik. Mesajların ona değil yönetime gitmesi gerekiyordu. Takımımızın profesyonel davranmasını ve yapıcı eleştirilerini e-posta aracılığıyla ulaştırmalarını bekliyoruz” dedi. (bbctürkçe)

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