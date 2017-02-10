Sinema Kulübü’nden ikinci etkinlik

“EGE’NİN Öncü Kadınları” belgesel filmi 17 Şubat’ta, IKP ve Lifetime Learning charity ortak etkinliği ile gösterilecek. Belgeselin yapımcısı Ayçe Bükülmeyen’in de katılacağı etkinlikte, filmin gösteriminden sonra belgesel hakkında söyleşi yapılacak. Söyleşiyi gazeteci Mihrişah Safa yönetecek. IKP Başkanı Nilgün Yıldırım, söyleşi sonrası Ayçe Bükülmeyen’in kitaplarını imzalayacağını belirterek, tüm dost ve kursiyerleri bu etkinliğe davet etti.

Londra’da kurulu etkin sivil toplum kuruluşlarından İngiltere Kadın Platformu (IKP), Lifetime Learning Charity ile ortaklaşa düzenlediği “ Sinema Kulübü Projesi” kapsamındaki ikinci film gösterimini 17 Şubat Cuma günü gösterecek.

İKP’nin kurucusu ve yöneticisi Nilgün Yıldırım, gazeteci ve yazar Ayçe Bükülmeyen’in hazırladığı “Ege’nin Öncü Kadınları” adlı belgeselin gösterileceğini ve filmden sonra bir panelin yapılacağını belirterek, tüm dost ve kursiyerlerini davet etti.

17 Şubat Cuma günü saat 17.30’da başlayacak programda, önce film gösterilecek. Arkasından, gazeteci Mihrişah Safa’nın yöneteceği söyleşide belgelin yapımcısı Ayçe Bükülmeyen konuşarak, soruları yanıtlayacak.

İzmir doğumlu Ayçe Bükülmeyen, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu. Üniversitede öğrenciyken TRT’de çalışmaya başlayan Bükülmeyen, halen Hürriyet Gazetesi Ege ekinde her Pazar yayınlanan röportajları ve her Perşembe de köşe yazıları yazıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Ayçe Bükülmeyen, DOkuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi Anlaşmazlık Çözümü Yüksek Lisans Programına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl “Değişim İçin İplerinden Kurtul, Kültürümüzde Kendin Olmak “ adlı kitabını yayınlayan Ayçe Bükülmeyen son olarak “Ege’nin Öncü Kadınları” adlı belgeseli hazırlayarak, kitap haline getirdi.

Yazar, daha sonra kitaplarını imzalayacak.

İKP’den yapılan açıklamada, katılım için kayıtların

“0757 823 8733” veya “ 0742 948 3935” numaralara mesajı ile yapılması rica olundu.

Etkinlik ücreti 10 Sterlin. Etkinlikten elde edilen bağış, göçmen kadınlar için sürdürülen projelerde kaynak kullanılıyor.

Program ; 17 Şubat Cuma

17.30-18.30 Networking ve İkram

18.30-19.15 Belgesel Film

19.15-20.00 Söyleşi – Soru ve Cevap

Söyleşi yöneticisi _ Mihrişah Safa (Gazeteci )

Konuşmacı ; Ayçe Bükülmeyen (belgesel yapımcısı)

Adres; Angel House, 225 March Wall, LONDON E14 9FW

En yakın istasyon DLR ; South Quay

www.lifetimelearning.org.uk/docs/directions.pdf