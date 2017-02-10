Thomas Cook: Türkiye’ye rezervasyonlar azalıyor

Evli ve çocuklu anne küçük çocuklarla seks yapmış!— 10 Şubat 2017
İngiltere’de evli ve iki çocuk annesi bir kadın, okul çağındaki çocuklarla seks yaptığını itiraf etti.
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Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook Türkiye‘ye tatil rezervasyonlarının gerilemeye devamettiğini açıkladı.
Açıklamada, terör saldırıları ve politik belirsizliğin etkisindeki Türkiye yerine Yunanistan ve İspanya‘yı tercih eden turistlerin sayısının artmasıyla yaz tatil paketlerinin ortalama fiyatının yükseldiği, Yunanistan‘a ilginin artmasının Türkiye tatili talebinin zayıflaması karşısında dengeleyici olduğu belirtildi.
Thomas Cook‘un açıklamasında ayrıca, güvenlik sorununun, daha önce popüler bir destinasyon olan Türkiye‘ye seyahati geçtiğimiz yıl geriletmesinden sonra, bu yıl, ekonomik ve politik görünümün belirsizliği nedeniyle 2017 yılının geri kalan dönemine ilişkin ihtiyatlı oldukları vurgulandı.
Geçtiğimiz yıl küresel çapta güvenlik endişeleri yüzünden rezervasyonlarının genel olarak gerilemesi karşısında Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan‘daki seçeneklerini artıran şirket, bunun sonucunda 2017 yılında yaz tatili rezervasyonlarında şu ana kadar yüzde yıllık yüzde 9 artış kaydetti. (euronews)
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