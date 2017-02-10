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Thomas Cook: Türkiye’ye rezervasyonlar azalıyor

— 10 Şubat 2017

 

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Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden  İngiltere merkezli  Thomas Cook  Türkiye‘ye tatil rezervasyonlarının gerilemeye devamettiğini açıkladı.

Açıklamada, terör saldırıları ve politik belirsizliğin etkisindeki  Türkiye yerine  Yunanistan ve  İspanya‘yı tercih eden turistlerin sayısının artmasıyla yaz tatil paketlerinin ortalama fiyatının yükseldiği,  Yunanistan‘a ilginin artmasının  Türkiye tatili talebinin zayıflaması karşısında dengeleyici olduğu belirtildi.
Thomas Cook‘un açıklamasında ayrıca, güvenlik sorununun, daha önce popüler bir destinasyon olan  Türkiye‘ye seyahati geçtiğimiz yıl geriletmesinden sonra, bu yıl, ekonomik ve politik görünümün belirsizliği nedeniyle 2017 yılının geri kalan dönemine ilişkin ihtiyatlı oldukları vurgulandı.
Geçtiğimiz yıl küresel çapta güvenlik endişeleri yüzünden rezervasyonlarının genel olarak gerilemesi karşısında  Yunanistan,  Portekiz ve  Hırvatistan‘daki seçeneklerini artıran şirket, bunun sonucunda 2017 yılında yaz tatili rezervasyonlarında şu ana kadar yüzde yıllık yüzde 9 artış kaydetti. (euronews)

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