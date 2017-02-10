Waltham Forest Vets 5-2 galip

Evli ve çocuklu anne küçük çocuklarla seks yapmış!— 10 Şubat 2017
İngiltere’de evli ve iki çocuk annesi bir kadın, okul çağındaki çocuklarla seks yaptığını itiraf etti.
Barnet Sunday Veterans League Division One’da zirve için mücadele eden Waltham Forest, rakip sahada Crouch End Wampires takımı ile oynadığı maçı 5-2 kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Waltham Forest sahanın yıldızı ve golcüsü Mehmet Balta’nın attığı gollerle ilk devreyi 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Forest kalesinde iki gol gördü. Mehmet Balta bu yarıda kendinin ve takımının beşinci golünü atarak skoru 5-2 olarak belirledi.
Barnet League Veteran Cup’ta Londra Türk Master ile Londra Türk Master Legends 2-2 berabere kaldı. Wadham Lodge’daki maçta Legends’in gollerini Selim, LTM’nin sayılarını Sezai ve Alpay attı. Kupadaki diğer maçta Anatolian, Alexandra Park’a 2-0 galip geldi.
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