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Waltham Forest Vets 5-2 galip

— 10 Şubat 2017


Waltham Forest veteranları etkili bir futbol sergiledi.

Barnet Sunday Veterans League Division One’da zirve için mücadele eden Waltham Forest, rakip sahada Crouch End Wampires takımı ile oynadığı maçı 5-2 kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Waltham Forest sahanın yıldızı ve golcüsü Mehmet Balta’nın attığı gollerle ilk devreyi 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Forest kalesinde iki gol gördü. Mehmet Balta bu yarıda kendinin ve takımının beşinci golünü atarak skoru 5-2 olarak belirledi.

Barnet League Veteran Cup’ta Londra Türk Master ile Londra Türk Master Legends 2-2 berabere kaldı. Wadham Lodge’daki maçta Legends’in gollerini Selim, LTM’nin sayılarını Sezai ve Alpay attı. Kupadaki diğer maçta Anatolian, Alexandra Park’a 2-0 galip geldi.

 

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