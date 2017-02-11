AB dışındaki ülkelere ürün ihracatı arttı

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İngiltere’de 2016 yılının Aralık ayına ilişkin son yayınlanan ekonomik veriler, ürün ticareti açığının azaldığını ve sanayi üretimi miktarının beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.

Aralık ayında Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ürün ihracatı yüzde 7.4 arttı. Bu alandaki ticaret açığı kasım ayındaki 11.6 milyar sterlinden 10.9 milyar sterline geriledi.

Bu ayda, sanayi üretimi yüzde 1.1, imalat üretimi yüzde 2.1 artış gösterdi. İnşaat sektörü üretimindeki artış da tahminlerin üzerinde, yüzde 1.8 kaydedildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı rakamların ardından Sterlin, ABD Dolar’ı karşısında küçük bir artışla 1.25 seviyesinin biraz üzerini gördü.

Verilerin İngiltere‘nin son çeyrek büyüme rakamlarında yukarı yönlü etki yapması bekleniyor. (euronews)