AB dışındaki ülkelere ürün ihracatı arttı— 11 Şubat 2017
İngiltere’de 2016 yılının Aralık ayına ilişkin son yayınlanan ekonomik veriler, ürün ticareti açığının azaldığını ve sanayi üretimi miktarının beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.
11
İngiltere’de 2016 yılının Aralık ayına ilişkin son yayınlanan ekonomik veriler, ürün ticareti açığının azaldığını ve sanayi üretimi miktarının beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.
Aralık ayında Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ürün ihracatı yüzde 7.4 arttı. Bu alandaki ticaret açığı kasım ayındaki 11.6 milyar sterlinden 10.9 milyar sterline geriledi.
Bu ayda, sanayi üretimi yüzde 1.1, imalat üretimi yüzde 2.1 artış gösterdi. İnşaat sektörü üretimindeki artış da tahminlerin üzerinde, yüzde 1.8 kaydedildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı rakamların ardından Sterlin, ABD Dolar’ı karşısında küçük bir artışla 1.25 seviyesinin biraz üzerini gördü.
Verilerin İngiltere‘nin son çeyrek büyüme rakamlarında yukarı yönlü etki yapması bekleniyor. (euronews)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak