Angolem Havayolları ve Şişman Danışman kırdı geçirdi

OSMAN Balıkçıoğlu yönetimindeki ‘Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’, 5 Şubat Pazar günü, bu kez de “Angolem Hava Yolları” ve “Şişman Danışman” adlı iki skeçle tiyatro severlerle buluştu.

Emektar tiyatrocu ve yazar Osman Balıkçıoğlu tarafından kaleme alınıp yönetilen oyunlar, bu kez Palmers Green’de bulunan St Monica’s Tiyatro Salonu’nda sahne aldı. Aynı gün saat 15.30 ile 19.30 olmak üzere iki kez sahne performansı sergilenen oyunun biletleri 15 pounddan satıldı. Ana sponsorluğunu Happy Days’in üstlendiği oyundan elde edilen 2000 poundluk kısmın Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’na bağışlandığını dile getiren usta tiyatro sanatçısı Balıkçıoğlu, Nisan ayı başında ise Kıbrıs turnesine çıkacaklarını dile getirdi. Kıbrıs’taki Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleştirecek oyunların Kıbrıs’ın 4 büyük şehrindeki tiyatro salonlarında sahne alacağını belirtti. Geçtiğimiz pazar günü 200 kişilik salonun tamamını dolduran ‘’Angolem hava yolları’’ ve ‘’Şişman Danışman’’ oyunları izleyiciden tam not aldı. Osman Balıkçıoğlu yönetmenliğinde oynanan oyunların kadrosunda Artun Gökşan, Hüsnü Kişi, Fatoş Törer, Hasan Aziz Özöncü, Fatoş Çağan, Küçük Şadiye Balıkçıoğlu yer alıyor. Sahne amiri olarak Derin Çağ, makyaj da ise Leyla Çağ görev üstlendi. 5 Şubat Pazar günü iki kez sahne alan oyuncular yaklaşık 2 saat boyunca performans sergiledi.

Osman Balıkçıoğlu yaptığı açıklamada “Bu oyunlar herkesin, tüm arkadaşlarımızın el ele, gönül gönle vermesinin özverisiyle çalışmasının sonucudur. Gerçek birer dost olan ve tiyatro dünyasında çok görülen kıskançlık ile kaprislerden uzak durmasını bilen oyuncu ekibinden oluşuyoruz. Huzurlu çalışan bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Onlara teker teker teşekkür ediyorum. Bu oyunları sergilememizin amacı kesinlikle para kazanmak olmadı. Amacımız kültürümüzü yaşatmak ve hayır kurumlarımıza destek vermek. Bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkürü borç biliriz.” dedi. Angolem Hava Yolları ve Şişman Danışman tiyatro oyunlarına aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan oyuncular, uzun bir çalışma temposunun ardından oldukça beğenilen bir oyun ortaya koydu. Oyunu izlemeye gelenleri gün boyu kırıp geçiren tiyatro oyunu her iki seansta da oldukça ilgi gördü.