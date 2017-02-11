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Çıkan kavgada kulağı ısırıldı

— 11 Şubat 2017

Kuzey Londra’da Islington&Highbury metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişinin kulağı ısırıldı.

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan ve tedavi edilen 34 yaşındaki mağdurun, uğradığı saldırıyı takiben gelen polis ekibi 25 yaşındaki bir kişiyi ağır yaralama şüphesiyle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan saldırgan kefaletle serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz 3 Şubat Cuma günü saat 23.00 sularında yaşanan kavga hakkında konuşan Dedektif Müfettiş Gerry Hughes “Mağdur ısırmanın neden olduğu kulağının yaralanması nedeniyle hastanede tedavi gördü. O sırada istasyondaysanız ve iki erkek erkek arasındaki kavgaya tanık olduysanız, lütfen mümkün olan en kısa zamanda iletişime geçin” dedi.

İngiltere Ulaşım Polisi’nin (BTP) 61016 numaralı tekst mesajından, 0800 40 50 40 telefon numarasından veya 0800 555 111 numaralı Crimestoppers’dan da bilgi vermek mümkün.

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