Cyprus Garden’da eğlenmek hem alışkanlık hem de ayrıcalık

Londra’da Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanı olan Cyprus Garden’da, ünlü sanatçı Devrim Baca, bu hafta da konuklarını mest etti.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi gecesi Cyprus Garden’ı tercih edenler, Pazar gününün ilk saatlerine kadar yine eğlenceye doydu. Londra’nın en ünlü müzisyen ve sanatçılarının sahne aldığı Cyprus Garden’da eğlenmek artık bir alışkanlık ve ayrıcalık haline geldi.

Sizler de Cyprus Garden’daki muhteşem organizasyon ve sahne şovlarının tadını çıkarmak istiyorsanız, Ediz Hastunç (077 4134 1031) ile Engin Yorgancı’yı (077 3841 0870) veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz. Cyprus Garden, Southend Road, Londra E4 8TA adresinde bulunuyor.