Cyprus Garden’da eğlenmek hem alışkanlık hem de ayrıcalık

AB dışındaki ülkelere ürün ihracatı arttı— 11 Şubat 2017
İngiltere’de 2016 yılının Aralık ayına ilişkin son yayınlanan ekonomik veriler, ürün ticareti açığının azaldığını ve sanayi üretimi miktarının beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.
Londra’da Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanı olan Cyprus Garden’da, ünlü sanatçı Devrim Baca, bu hafta da konuklarını mest etti.
Geçtiğimiz hafta Cumartesi gecesi Cyprus Garden’ı tercih edenler, Pazar gününün ilk saatlerine kadar yine eğlenceye doydu. Londra’nın en ünlü müzisyen ve sanatçılarının sahne aldığı Cyprus Garden’da eğlenmek artık bir alışkanlık ve ayrıcalık haline geldi.
Sizler de Cyprus Garden’daki muhteşem organizasyon ve sahne şovlarının tadını çıkarmak istiyorsanız, Ediz Hastunç (077 4134 1031) ile Engin Yorgancı’yı (077 3841 0870) veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz. Cyprus Garden, Southend Road, Londra E4 8TA adresinde bulunuyor.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak