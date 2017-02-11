Haftanın maçları

Kesintiler nedeniyle parklarda ürkütücü tablolar— 11 Şubat 2017
İngiltere’de yapılan kesintiler sonucu ulusal parkların temizliğinin ihmal edildiği öne sürüldü.
London Sunday Challenge Cup, Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme, TTFF Federasyon Kupası, Barnet Sunday Veteran Lig ve Locus Estate Türk Veteran O35 ve O45 Liglerinde 12-13 Şubat günleri oynanacak karşılaşmaların programı şöyledir:
12 ŞUBAT PAZAR
London Sunday Challenge Cup (çeyrek final)
Douglas Eyr Sports Centre
14.00 Yeni Boğaziçi-Brickley FC
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme
Wadham Lodge
14.00 Esenler-Dumlupınar
Douglas Eyr Sports Centre
14.00 MTG-Fenerbahçe
Brimsdown Stadı
14.00 Yalova-Trabzonspor
TTFF Federasyon Kupası
Wadham Lodge
14.00 Düzcespor-Küçük Kaymaklı
Chuch Street Recreation Ground
14.00 GS FC-Türkmenköy
Pymmes Park
Yavruvatan-Gaziantepspor
Barnet Sunday Veterans League Premier Division
Old Owens Sports Ground
10.30 Old Owens-Anatolians
Barnet Sunday League Veterans Cup
Globe Rangers
11.30 Globe Rangers-Crouch End Wampires
Wadham Lodge Sports Ground
10.00 Londra Türk Master Legends-Persian
12.00 Waltham Forest Vets-Continental 58
13 ŞUBAT PAZARTESİ
Locus Estate O35 Türk Veteran Ligi
19.30 Diyarbakırspor-Gaziantepspor
20.30 Kafkas Gençlik-Anatolia
20.30 Türkmenköy-Adana Demirspor
21.30 Mavericks-Kaleburnu
21.30 Kaleburnu-Yeni Boğaziçi
Locus Estate O45 Türk Veteran Ligi
19.30 Yavruvatan-Vadili
20.30 Yeni Boğaziçi-Türkmenköy
21.30 Akdenizspor-Euromed
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