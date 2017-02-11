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Haftanın maçları

— 11 Şubat 2017

London Sunday Challenge Cup, Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme, TTFF Federasyon Kupası, Barnet Sunday Veteran Lig ve Locus Estate Türk Veteran O35 ve O45 Liglerinde 12-13 Şubat günleri oynanacak karşılaşmaların programı şöyledir:

12 ŞUBAT PAZAR

London Sunday Challenge Cup (çeyrek final)

Douglas Eyr Sports Centre

14.00 Yeni Boğaziçi-Brickley FC

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme

Wadham Lodge

14.00 Esenler-Dumlupınar

Douglas Eyr Sports Centre

14.00 MTG-Fenerbahçe

Brimsdown Stadı

14.00 Yalova-Trabzonspor

TTFF Federasyon Kupası

Wadham Lodge

14.00 Düzcespor-Küçük Kaymaklı

Chuch Street Recreation Ground

14.00 GS FC-Türkmenköy

Pymmes Park

Yavruvatan-Gaziantepspor

Barnet Sunday Veterans League Premier Division

Old Owens Sports Ground

10.30 Old Owens-Anatolians

Barnet Sunday League Veterans Cup

Globe Rangers

11.30 Globe Rangers-Crouch End Wampires

Wadham Lodge Sports Ground

10.00 Londra Türk Master Legends-Persian

12.00 Waltham Forest Vets-Continental 58

13 ŞUBAT PAZARTESİ

Locus Estate O35 Türk Veteran Ligi

19.30 Diyarbakırspor-Gaziantepspor

  1. 30 Narlı FC-Yavruvatan

20.30 Kafkas Gençlik-Anatolia

20.30 Türkmenköy-Adana Demirspor

21.30 Mavericks-Kaleburnu

21.30 Kaleburnu-Yeni Boğaziçi

Locus Estate O45 Türk Veteran Ligi

19.30 Yavruvatan-Vadili

20.30 Yeni Boğaziçi-Türkmenköy

21.30 Akdenizspor-Euromed

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