İngiltere’de 50 milyon sterlinlik kokain kıyıya vurdu

İngiliz askerler hakkındaki iddiaların incelenmesi son buluyor— 11 Şubat 2017
İngiliz hükümeti, Irak Savaşı’nda görev yapan bazı İngiliz askerleriyle ilgili kötü muamele iddialarının incelenmesine son verileceğini duyurdu.
İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi (NCA), ülkenin doğusundaki Norfolk bölgesinde iki plajda 360 kilogram kokain bulunduğunu açıkladı. Uyuşturucunun toplam değeri yaklaşık 50 milyon sterlin (yaklaşık 230,5 milyon Türk Lirası).
NCA, kokainin konduğu çantaların ve bidonların Great Yarmouth ve Caister yakınlarındaki plajlarda bulunduğunu duyurdu.
Sahile vuran çantaları gören biri Norfolk polisine haber verdi. NCA daha sonra olaya el koydu.
NCA’nın sınır güvenliğinden sorumlu yetkilisi Matthew Rivers “Sınır güvenliği, sahil güvenlik ekipleri ve Norfolk polisiyle birlikte çantaların nasıl buraya geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Burasının çantaların ulaşması hedeflenen nokta olması düşük olasılık” dedi.
Rivers “Bu A sınıfı uyuşturucularda çok önemli bir ele geçirme ve bunun kaybı suç örgütü için büyük bir darbe olacak” diye konuştu.
HALKA ÇAĞRI
Norfolk polisinden Dave Buckley ise tüm çantaları ele geçirdiklerine inandıklarını söyledi. Ancak Buckley, başka çantaların bulunması halinde Norfolk polisinin derhal bilgilendirilmesini istedi.
Polis yetkilileri durumu izlemek için olay yerinde takviye görevli bulunduracaklarını da açıkladı. (bbctürkçe)
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