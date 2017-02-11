İngiltere’de okullara siber güvenlik dersi

İngiltere‘deki okullarda 14 yaş ve üzerindeki öğrencilere siber güvenlik dersleri verilecek.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığında Dijital ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, yeni uygulama ile siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi amacıyla hükümetin ülkenin geleceğine yatırım yaptığını söyledi.

Bakanlığın 20 milyon sterlin ayırdığı yeni derslerin 14 yaş ve üzerindeki öğrencilere verileceğini belirten Hancock, “Bu ileriye dönük program, binlerce en iyi, en zeki ve en parlak genç zihne, diğer derslerinin yanınında en ileri siber güvenlik becerilerini öğrenme fırsatı sağlayacak. İngiltere‘yi şu anda ve gelecekte karşı karşıya kalacağı zorluklara hazırlamaya kararlıyız. Bu ilave müfredatlar, öğrencilere ilham verilmesi ile geleceğin yeteneklerinin belirlenmesine yardımcı olacak.” diye konuştu.

Program kapsamında 5 bin 700 öğrenci hem okulda hem de internette siber güvenlik ile ilgili derslere erişim sağlayabilecek.

Hükümet halen parlak bulduğu öğrencilere siber güvenlik alanında üniversite bursu tanırken, iş olanakları sunuyor.

1,9 MİLYAR STERLİNLİK BÜTÇE

İngiltere’de siber güvenlik, alanında uzman 58 bin çalışanı ile en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alırken, İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komisyonundan geçen hafta yayımlanan raporda, ülkenin siber savunma alanında yeterli beceriye sahip olmadığı uyarısı yapılmıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Rusya‘yı hedef alarak, bu ülkenin Batı ülkelerine karşı siber saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

“NATO’nun kendisini siber dünyada da havada, karada ve denizde olduğu gibi etkin bir şekilde savunması gerekiyor ki siber silahları kullananlar bunun bir bedeli olacağını bisinler.” diyen Fallon, özellikle Rusya‘nın Batı ülkelerinde kritik altyapılar ve demokrasiyi hedef aldığını savunmuştu.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond da geçen kasımda, siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin artırılması için 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 1,9 milyar sterlinlik bütçe ayrılacağını duyurmuştu.

İngiliz hükümetinin siber güvenlik planlaması kapsamında, ülke polisi içerisinde online hacker gruplarla mücadele biriminin genişletilmesi ve bütçenin bir kısmının siber güvenlik alanında eğitim için kullanılması planlanıyor

İngiliz istihbarat teşkilatı MI5’ın Başkanı Andrew Parker da The Guardian‘a verdiği röportajda, “Rusya’nın giderek daha agresif bir tutum aldığı, bu ülkenin İngiltere‘ye karşı casusluk faaliyetleri ve siber saldırılarda bulunabileceği” uyarısını yapmıştı. (aa)