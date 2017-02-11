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Kesintiler nedeniyle parklarda ürkütücü tablolar

— 11 Şubat 2017

 

İngiltere’de yapılan kesintiler sonucu ulusal parkların temizliğinin ihmal edildiği öne sürüldü.

Parkların fareler, çürümüş sular ve bozulmuş, kırık oyun ekipmanlarıyla dolu olduğu, temizlik yapılmadığı için insan sağlığı le güvenliğin riske girdiği vurgulandı. Belediyelerin son üç yılda park bakımları için ayrılan paradan yüzde 92’lik kesintiye uğradıkları, Newcastle’da bu rakamın 2012’den beri yüzde 97’ye çıktığı bildirildi.

Kurulan partilerarası bir Komite’de İngiltere’deki bu durumu Birleşmiş Milletler’e de bildirdi. Topluluklar Komisyonu Komitesi, yerel yetkililerin kesintiler nedeniyle yeşil alanlar, çiçek yatakları açmak yerine kamuya açık tuvaletleri bile kapattığına dikkat çekti.

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