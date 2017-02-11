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Kıbrıs müzakerelerine İngiltere’den destek

— 11 Şubat 2017

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon.

İngiltere,  Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, bir anlaşmanın güvence altına alınması için garantör güç olarak gerekli olan her şeyi yapacağını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, temaslarda bulunmak üzere Güney  Kıbrıs Rum Kesimi‘ni ziyaret eden  İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon’un Lefkoşa’da Rum mevkidaşı Christoforos Fokaides ile görüştüğünü bildirdi.
Fallon’ın bölgeyi ziyaretinin, geçen ay  Cenevre‘deki  Kıbrıs müzakerelerini takiben önemli bir zamanda gerçekleştiğinin vurgulandığı açıklamada, “Savunma Bakanı, bir anlaşmanın güvence altına alınması için  İngiltere‘nin garantör güç olarak gerekli olan her şeyi yapacağının altını çizdi. Önceliğimiz, her iki tarafın da, toplumlarına kendilerini güvende hissetmesine izin verecek bir anlaşma bulmasıdır.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, iki bakanın yaptığı görüşmede geçen yıl imzalanan savunma iş birliği anlaşmasını “Savunma İşbirliği Programı” ile derinleştirdikleri belirtildi. Programla özellikle deniz arama ve kurtarmadaki birlikteliğin geliştirilmesi başta olmak üzere, terörle mücadele, krize müdahale, istihbarat paylaşımı, siber savunma ve hava savunması gibi alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Açıklamada, İngiliz Bakan Fallon’un da, ” Britanya küresel rolünü artırıyor ve  Kıbrıs da  Avrupa‘nın güvenliği ile istikrarının desteklenmesinde kilit bir ortak. Şimdi, terörle mücadele, deniz güvenliği ve krize müdahale alanlarında daha fazla iş birliği yaparak, savunma ortaklığımızı kuvvetlendireceğiz.” değerlendirmesine yer verildi. (sondakika.com)

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