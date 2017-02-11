Kıbrıs müzakerelerine İngiltere’den destek

İngiliz askerler hakkındaki iddiaların incelenmesi son buluyor— 11 Şubat 2017
İngiliz hükümeti, Irak Savaşı’nda görev yapan bazı İngiliz askerleriyle ilgili kötü muamele iddialarının incelenmesine son verileceğini duyurdu.
İngiltere, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, bir anlaşmanın güvence altına alınması için garantör güç olarak gerekli olan her şeyi yapacağını bildirdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs Rum Kesimi‘ni ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon’un Lefkoşa’da Rum mevkidaşı Christoforos Fokaides ile görüştüğünü bildirdi.
Fallon’ın bölgeyi ziyaretinin, geçen ay Cenevre‘deki Kıbrıs müzakerelerini takiben önemli bir zamanda gerçekleştiğinin vurgulandığı açıklamada, “Savunma Bakanı, bir anlaşmanın güvence altına alınması için İngiltere‘nin garantör güç olarak gerekli olan her şeyi yapacağının altını çizdi. Önceliğimiz, her iki tarafın da, toplumlarına kendilerini güvende hissetmesine izin verecek bir anlaşma bulmasıdır.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, iki bakanın yaptığı görüşmede geçen yıl imzalanan savunma iş birliği anlaşmasını “Savunma İşbirliği Programı” ile derinleştirdikleri belirtildi. Programla özellikle deniz arama ve kurtarmadaki birlikteliğin geliştirilmesi başta olmak üzere, terörle mücadele, krize müdahale, istihbarat paylaşımı, siber savunma ve hava savunması gibi alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Açıklamada, İngiliz Bakan Fallon’un da, ” Britanya küresel rolünü artırıyor ve Kıbrıs da Avrupa‘nın güvenliği ile istikrarının desteklenmesinde kilit bir ortak. Şimdi, terörle mücadele, deniz güvenliği ve krize müdahale alanlarında daha fazla iş birliği yaparak, savunma ortaklığımızı kuvvetlendireceğiz.” değerlendirmesine yer verildi. (sondakika.com)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak