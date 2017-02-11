Manchester United’ın en acı günü

AB dışındaki ülkelere ürün ihracatı arttı— 11 Şubat 2017
İngiltere’de 2016 yılının Aralık ayına ilişkin son yayınlanan ekonomik veriler, ürün ticareti açığının azaldığını ve sanayi üretimi miktarının beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.
Tarihte tam da 59 yıl önce Manchester United acıyla sarsıldı.
İngiliz futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Manchester United, üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından 6 Şubat 1958 tarihinde gerçekleşen ve “Münih Felaketi” olarak tarihe geçen uçak kazasıyla büyük sarsıntı yaşadı.
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