Manchester’da Cemevi açıldı

Çıkan kavgada kulağı ısırıldı— 11 Şubat 2017
Kuzey Londra’da Islington&Highbury metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişinin kulağı ısırıldı.
BRİTANYA’DA faaliyet yürüten Cemevlerine bir yenisi daha eklendi.
İngiltere’nin Kuzey Batısında bulunan ve ilk beş büyük şehirleri arasında olan Manchester’da yaşayan Alevi canlar bir araya gelerek Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi açtılar. 2017 yılının ilk haftası Britanya Alevi Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelerek ilk oluşum toplantılarını yapan canlar, 5 Şubat 2017 Pazar günü yeni mekanın açılış etkenliğini yaptılar. Market Street, Hyde adresinde bulunan Cemevi binası birçok farklı kurs ve Alevi inancı hizmetlerine ev sahipliği yapacak. MAKM ve Cemevi yöneticileri “Bu mekan Manchester’da yaşayan tüm canlarımızın evi olacak.” diye konuştu.
Açılış etkinliği Ali Dereli Dede ve Mehmet Yüksel Dede’nin gülbankları ve çerağ uyandırması ile başladı. Orhan Bilge ve Ali Zizer’in seslendirdiği deyişlere ve türkülere tüm canlar eşlik ederek hep birlikte seslendirdiler. Bu önemli açılışta Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil ve birçok Cemevi başkanı ve temsilcileri de hazır bulundular.
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