Müzeyyen Senar şarkıları Londra’da okunacak

Sanat Müziği’nin efsane isimlerinden olan ve 97 yıllık ömrüne 30’un üzerinde albüm sığdıran Senar, vefatının 11’inci yılında şarkıları ile Londra’da yeniden hayat bulacak.

Türk insanının dilinden düşmeyen “Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim”, “Bir Bahar Akşamı”, “Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine” gibi parçaları seslendiren Senar, 1918 yılında Bursa’da dünyaya gelmiş, 2015 yılında İzmir’de hayatını kaybetmiştir. Müzeyyen Senar’ın unutulmaz şarkılarını konserde kendisi gibi Bursalı olan Eylem Korkmaz seslendirecek. Berrak sesi ile tanınan Eylem Korkmaz’a utta Baha Yetkin, kemanda Michalis Kouloumis, kanunda Nikos Baimpas, ritimde Ant Romero eşlik edecek. St James’ Church Islington’da sahnelecek muhteşem konser 11 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Muhteşem geçmesi beklenen konser için kapılar saat 19.15’te açılacakken, biletler12 pound karşılığından kapıdan temin edilebilecek. Adres: Prebend Street, Islington, Londra, N1 8PF