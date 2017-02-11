Ördek katili yargılandı

Güney Londra’nın Richmod bölgesinde bir ördeği öldüren 49 yaşındaki bir erkek hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz yılın 25 Mayıs günü 18.00 sularında Thames Nehri kıyısında meydana gelen olayda Robert Muir, çevrede bulunan insanları şok eden bir hareketle yakaladığı ördeğin boynunu kırararak çöp kutusuna attıı.

CCTV kamerasından da tespit edilen olaydan önce Muir’in dişi Mallard cinsi ördeği yemeği de düşündüğü tespit edildi. Sandycombe Road’da oturan Robert Mair, Wimbledon Magistratese Court’ta yargılandı.

12 hafta hapis cezasına çarptılan Robert Muir’in bu cezası 12 ay ertelendi. Muir, toplam 415 sterlin para ödemeye de mahkum edildi. Ördek katili 20 günü boyunca da rehabilitasyon tedavisine katılacak.

Metropolitan Police’in Yaban Hayatı ve Suç Birimi’nden Dedektif Müfettiş Sarah Bailey, yapılanın rastegele bir zulüm eylemi olduğunu belirterek, “

“Umarım bugünkü ceza yabani kuşların korunması ve hayvan zulmunun kabul edilemez olduğunun bir hatırlatıcısıdır ve biz her hayvanlara zarar verenleri izlemeye devam edeceğiz ve Yaban Hayatı ile ilgili daha açık bir yasa çıkartılmasına çalışacağız” dedi.