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Terör şüphelisi yolcu uçakta gözaltına alındı

— 11 Şubat 2017

Londra’nın Gatwick Havalimanı’nda bir kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’dan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki bir erkeğin, terörle mücadele yasası kapsamında, Irak’tan gelen bir uçaktan indikten sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlının, Londra’nın merkezinde bir polis karakolunda tutulduğu açıklandı.

Polis dün de ülkenin doğu kıyısındaki Norfolk kentinde 31 yaşındaki kimliği açıklanmayan bir kişinin terör örgütü için para toplamak şüphesiyle yakalandığını duyurmuştu.

Zanlıların, uluslararası terör eylemi hazırlığı içinde olduğunun düşünüldüğü belirtiliyor.

Gözaltılarla bağlantılı Norfolk’ta 2, Londra’nın kuzeyinde de bir evde arama yapıldığı bildirildi.

İngiltere’de terör tehdidi seviyesi en üst düzeyin bir altı olan “ciddi” basamağında tutuluyor. (aa)

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