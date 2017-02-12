Bisikletli ve yaya ölümleri protesto edildi

Başkentin yollarındaki kanlı kazalar nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü Whitehall’ın önünde toplanan yüzlerce bisikletçi, ölenler için saygı duruşunda bulundu. Trafalgar Square’da buluşan eylemciler, bisikletleriyle yaptıkları yürüyüş boyunca yetkilileri protesto etti. Eylemciler daha çok güvenli bisiklet yolu isterken, Maliye Bakanı Philip Hammond’un da ulaşımla ilgili bütçenin yüzde 10’unu bisiklet ve yaya yollarının altyapısına ayırmasını talep etti.

Bisikletli eylemciler, “Bisikletlileri Öldürme” adıyla yaptıkları eylem sırasında son dört gün içinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ben Wales ve Karla Roman ile 30 yaşındaki Anita Scuzs’un anısına konuşmalar yapılırken, Limehouse ve Euston’da adları henüz açıklamayan iki yayanın ölümlerine de dikkat çekildi.

Bazı aktivistlerin, kazalarda ölenlerin fotoğrfalarını da göğüslerine taktıkları görüldü.

52 yaşındaki bisikletçi Roberto Sanchez, ölenleri gördükten sonra bu eyleme katılmak istediğini belirtti. Mile End’den Londra’nın merkezine her gün bisikletiyle giden bir kreş öğretmeni ise “Farkındalığı artırmak, sürücüler, yayalar ve bisikletlileri, güvenliğini artırmak için birlikte çalışmak üzere bir araya getirmelerini teşvik etmek için buradayım. Yollar gelişiyor, ancak yüzde yüz güvenli hissetmiyorum. Daha fazla bisiklet yoluna ihtiyacımız var” dedi.