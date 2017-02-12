Boris Johnson ABD vatandaşlığından ayrıldı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın adı, ABD Hazine Bakanlığının yılda 4 kez yayımladığı “Vatandaşlıktan çıkmayı seçenler” listesinde yer aldı.

Bakanlığın yayımladığı 5 bin 411 kişilik listesinde ön adıyla “Alexander Boris Johnson” olarak yer alan İngiliz bakanın, vatandaşlıktan geçen yıl feragat ettiği ortaya çıktı.

New York’ta doğan ve 5 yaşına kadar ABD’de yaşayan Johnson önceki yıllarda ABD vatandaşlığının getirdiği vergi yükümlülüklerinden yakınmıştı.

2014’te kuzey Londra’daki evini satması nedeniyle tahakkuk edilen vergiyi kamuoyu önünde eleştiren Johnson ABD vergi yetkililerinin baskısı sonucu 50 bin dolarlık vergiyi ödemek zorunda kalmıştı.

Johnson, ABD vatandaşlığından çıkmasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı. (aa)