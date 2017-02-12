Crawley Town 2-1 mağlup oldu

Theresa May, Apple’ın Ceo’su ile görüştü— 12 Şubat 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook’u kabul etti.
Sky Bet League Two’da mücadele eden Crawley Town, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Luton Town’a 2-1 yenildi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci devreye iyi başlayan Crawley Twon 60. dakikada 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip 70 ve 76. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmayı 7 bin 316 futbolsever izlerken, kaleci Yusuf Mersin yedekler arasındaydı.
29 maçta 36 puanda kalan Crawley Town, 17’inci sıraya geriledi. Crawley Town, 14 Şubat Salı akşamı saat 19.45’te başlayacak maçta rakip sahada Colchester United’ın konuğu olacak.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak