Erhun Öztümer, 12. golünü orta sahadan attı

Futbolseverlerin ‘Messi’ lakabı taktığı Erhun Öztümer, Walsall forması altında 12.golünü de dün attı.

İngiltere Sky Bet League One’da Walsall’un rakip sahada üçüncü sıradaki Bolton’a 4-1 kaybettiği lig maçında orta sahadan daha 4. dakikada attığı harika golle parmak ısırtan 1.60 cm boyundaki Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer, yine alkışları topladı.

Son üç haftadır attığı gollerle bu sezon toplam gol adedini 12’ye çıkartan 25 yaşındaki Erhun Öztümer, geçtiğimiz Kasım’da da benzer bir gol atmış, Sky Bet League One’da ‘Ayın En Güzel Golü’ ödülünü kazanmıştı.

Erhun Öztümer’in erken golüyle öne geçen Walsall, güçlü rakibi karşısında 5-26-30 ve 87. dakikalarda yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Erhun Öztümer 13 bin 610 futbolseverin izlediği maçta 90 dakika sahada kalırken, takımı ise 31 maçta 42 puanda kalarak 12’inci sıraya geriledi.

Walsall 14 Şubat Salı akşamı ise saat 19.45’te başlayacak maçta rakip sahada Scunthorpe’nin konuğu olacak.