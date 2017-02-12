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İngiliz uçaklarının bombası panik yarattı

— 12 Şubat 2017

 

Yunanistan‘da yaklaşık 75 bin kişinin tahliyesine sebep olan 2. Dünya Savaşı‘ndan kalan bir bombanın etkisiz hale getirilmesi işlemi tamamlandı.

Selanik kentinin Kordelio semtinde bir benzin istasyonundaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan yaklaşık 250 kilogramlık bomba, etkisiz hale getirilerek askeri bölgeye taşındı.

Orta Makedonya Valisi Apostolos Cicikostas yaptığı açıklamada, bombanın etkisiz hale getirildiği ve kontrollü patlatılmak üzere askeri bölgeye başarıyla nakledildiğini söyledi.

75 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Emniyet güçleri, bomba imha uzmanları çalışmalarına başlamadan önce yaklaşık 2 kilometre çapındaki bir alanda güvenlik tedbirleri aldı. Kapı kapı dolaşan polisler vatandaşları uyardı. Yaklaşık 75 bin vatandaş, belediyelerin tahsis ettiği otobüslerle stadyum ve okullara götürüldü.

Bölgede tren ve otobüs seferleri iptal edildi, kiliseler pazar ayinlerini gerçekleştirmedi. Civardaki bir kampta kalan sığınmacılar ise müze ziyaretine çıkarıldı.

Ülkede çeşitli kazılar sırasında zaman zaman benzer şekilde patlamamış bombalar bulunuyor. Savaş sonrası, ülkede en büyük tahliyelerden birine sebep olan bombanın, meskun bir alanda bulunmuş en güçlü bomba olduğu ifade edildi.

BOMBA İNGİLİZ UÇAKLARINDAN

Bombanın, 2. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan’ı işgal eden Alman birliklerine karşı mücadele eden İngiliz uçakları tarafından atıldığı tahmin ediliyor. (aa)

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