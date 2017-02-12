İngiltere Savunma Bakanı Fallon’un Irak ziyareti
— 12 Şubat 2017
Michael Fallon ve Mesut Barzani.
İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon ve beraberindeki askeri heyetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile Erbil‘in Salahaddin kasabasında ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.
IKBY Başkanı Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Barzani ve Fallon’un Musul‘u DEAŞ’tan kurtarma operasyonu, DEAŞ sonrası kentin durumu, Irak‘taki siyasi gelişmeler ve Suriye‘deki son durumu ele aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Fallon’un Barzani’yi, Peşmerge’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ettiği ve çatışmalarda hayatını kaybeden Peşmergeler için başsağlığı dilediği ifade edildi.
Fallon’un, İngiltere‘nin terörle mücadele konusunda Peşmerge güçlerine desteğine de vurgu yaptığı aktarıldı.
Toplantıda Barzani ve Fallon’un Musul‘u DEAŞ’tan kurtarma operasyonunu detaylı şekilde masaya yatırıp, kentin DEAŞ sonrası durumu ve önündeki zorluklar, etnik ve dini unsurların rolü, Irak merkezi hükümetiyle IKBY’nin durumuna ilişkin görüşlerini paylaştıkları belirtildi.
FALLON VE BAŞBAKAN BARZANİ’NİN GÖRÜŞMESİ
İngiltere Savunma Bakanı Fallon ve beraberindeki heyetin, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından da Başbakanlık Konutu’nda kabul edildiği bildirildi.
IKBY Başbakanlık internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fallon, Barzani’ye, IKBY Peşmerge Bakanlığı’nın modernize edilmesi için İngiltere‘den askeri uzmanlar göndereceklerini aktardı.
IKBY Başbakanı Barzani ise İngiltere‘nin, DEAŞ’a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerindeki rollerinin önemine değinerek, IKBY’ye yardımlarından dolayı Fallon’a teşekkür etti.
- DAEŞ 25 BİN MİLİTANINI KAYBETTİFallon resmi temaslarının ardından Erbil‘de Peşmerge güçlerine eğitim veren İngiliz askerlerinin kaldığı askeri üssü ziyaret etti.Askeri üste bir basın toplantısı düzenleyen Fallon, Peşmerge güçleri sayesinde DEAŞ’ın büyük bir yenilgiye uğratıldığının altını çizerek, şunları söyledi:
“DEAŞ ile verilen mücadelenin sonunda örgüt 25 bin militanını kaybedip Irak‘ın sadece yüzde onluk bir bölümünü elinde tutuyor. DEAŞ’tan geri alınan bölgelere yaklaşık 2 milyon sivilin dönmesi mümkün. Kimse Musul operasyonun kolay ve hızlı olacağı öngörüsünde bulunmamıştı. Evet yavaş ancak güvenli bir şekilde ilerleme kaydedildi. Özellikle kentin doğu yakasının tamamen alınması en büyük zaferdi.”
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge güçlerini eğitmesine de değinen Fallon, “Şu ana kadar 7 bin Peşmerge’ye eğitim verildi. Aynı zamanda operasyonlar sırasında havadan da destek sağlanmıştır.” dedi. (aa)
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