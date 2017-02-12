İngiltere Savunma Bakanı Fallon’un Irak ziyareti

“DEAŞ ile verilen mücadelenin sonunda örgüt 25 bin militanını kaybedip Irak‘ın sadece yüzde onluk bir bölümünü elinde tutuyor. DEAŞ’tan geri alınan bölgelere yaklaşık 2 milyon sivilin dönmesi mümkün. Kimse Musul operasyonun kolay ve hızlı olacağı öngörüsünde bulunmamıştı. Evet yavaş ancak güvenli bir şekilde ilerleme kaydedildi. Özellikle kentin doğu yakasının tamamen alınması en büyük zaferdi.”

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge güçlerini eğitmesine de değinen Fallon, “Şu ana kadar 7 bin Peşmerge’ye eğitim verildi. Aynı zamanda operasyonlar sırasında havadan da destek sağlanmıştır.” dedi. (aa)