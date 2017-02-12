Kraliçe için Dijital İletişim Sorumlusu aranıyor— 12 Şubat 2017
Buckingam Sarayı, Kraliçe’nin kişisel tweeter hesabını kullanacak eleman aranıyor.
Buckingam Sarayı, Kraliçe’nin kişisel tweeter hesabını kullanacak eleman aranıyor.
Kraliçe’nin resmi internet sitesinde yer alan ilanda full-time olarak görev yapacak, hızlı ve dinamikbir ortamda çalışacak elemana yılda 30.000 sterlin ödenecek.
Görev, Kraliçe Elizabeth’in twitter hesabını yönetmeyi, yaptığı çalışmaları ve Kraliyet Ailesi’nin kamusal rolü hakkında dünyayı bilgilendirmeyi içeriyor.
Ayrıca, işe alınacak Dijital İletişim Sorumlusu’nun diğer görevleri arasında facebook ve youtube da dahil olmak üzere Kraliçe’nin sosyal medya hesaplarında yazı yazmak, devletlere yönelik ziyaretlerini, ödül törenlerini ve Kraliyet angajmanlarını belgeleyen konuları da içerecektir.
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