Londra’daki eviniz: KIBRIS EVİ

Theresa May, Apple’ın Ceo’su ile görüştü— 12 Şubat 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook’u kabul etti.
Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Harringay bölgesinde, yeni dekoru ve yeni yönetimiyle hizmet veren Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen gün artıyor.
Kıbrıs mutfağından geleneksel lezzetler sunan, 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) veya Yusuf Joe (07960 362 935) ile irtibat kurabilirsiniz.
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