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Londra’daki eviniz: KIBRIS EVİ

— 12 Şubat 2017

Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Harringay bölgesinde, yeni dekoru ve yeni yönetimiyle hizmet veren Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen gün artıyor.

Kıbrıs mutfağından geleneksel lezzetler sunan, 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) veya Yusuf Joe (07960 362 935) ile irtibat kurabilirsiniz.

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