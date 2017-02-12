Metro istasyonunda kasap bıçağıyla yakalandı

Batı Londra’nın Ealing bölgesindeki Ealing Broadway metro istasyonunda elinde kasap bıçağı ile dolaşan bir erkek, polis operasyonu sonunda yakalandı.

İstasyonun dışında saat 18.00 sularında bıçakla dolaşan şahısın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda poliş aracı ve onlarca polis memuru olay yerine ulaştı. Polisler, yerde oturan adamı etkisiz hale getirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada 8 Şubat Çarşamba günü sabah 8.05 sularında yapılan ihbarın ardından olay yerine giden memurların bir kişiyi, saldırı amaçlı silah bulundurmaktan gözaltına aldığı vurgulandı. Şahsın, Batı Londra’daki polis istasyonunda Ealing Polisi tarafından sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Şahitler adamın elinde çok büyük bir bıçak gördüklerini söyledi.

Gemma Pollarda adlı bir teweeter paylaşımcısı, “Ealing Broadway’de Natwest’in hemen dışında yedi polis arabası ve memurlar vardı” diye yazdı.