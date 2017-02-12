Şoförü, aracı keserek kurtardılar— 12 Şubat 2017
Doğu Londra’nın Bow bölgesinde meydana gelen kazada ağaca ve elektrik diğerine çarpan aracın şoförü sağ çıkartıldı.
Doğu Londra’nın Bow bölgesinde meydana gelen kazada ağaca ve elektrik diğerine çarpan aracın şoförü sağ çıkartıldı.
Geçtiğimiz Perşembe günü Mile End Road’da yaşanan kazaya 16.55’te yapılan ihbar üzerine giden polis, ambulans ve itfaiye ekipleri, büyük hasar gören aracın içinden şoförü sağ olarak çıkarmayı başardı. Aracı kesilerek çıkartılan şoförün kafasından yaralandığı, Doğu Londra’daki bir hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polisten yapılan açıklamada yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Kazanın soruşturması devam ediyor.
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