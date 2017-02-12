Theresa May, Apple’ın Ceo’su ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple‘ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook‘u kabul etti.

May’in bu sabah başbakanlık ofisi “10 Numara”da kabul ettiği Cook, görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıktıktan (Brexit) sonra da yoluna sorunsuz devam edeceğine inandığını belirten Cook, ülkeye yatırımlarının devam ettiğini kaydetti.

Londra’nın Battersea bölgesindeki yeni merkezlerine yaptıkları yatırımı 2 katına çıkaracaklarını ve ileride daha da genişlemeye dönük bir alan bırakacaklarını anlatan Cook, “Bizim İngiltere‘ye inancımız büyük. İyi olacak. Evet, yolda birkaç tümsek olacak ancak İngiltere en nihayetinde iyi olacak.” diye konuştu.

Görüşmeye ilişkin Apple‘dan yapılan açıklamada da Cook’un May ile görüşmesinin “olumlu” geçtiği belirtilerek, kuruluşun teknolojiye getirdiği yenilikler ve kaydettiği büyüme ile İngiltere‘de doğrudan ve dolaylı yaklaşık 300 bin kişinin istihdamına imkan sağladığı hatırlatıldı.

İngiltere başbakanlığı görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

COOK-KHAN GÖRÜŞMESİ

Tim Cook, Londra temasları kapsamında kentin Müslüman Belediye Başkanı Sadıq Khan ile de bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Khan, Cook ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Cook ile görüşmesinde Apple‘ın Londra‘daki yatırımlarının ele alındığını kaydeden Khan, Londra için “Avrupa’nın teknoloji başkenti” ifadesini kullandı.

Apple’dan geçen yıl yapılan açıklamada, Londra‘nın güneyinde 2021 yılında devreye alınacak yeni bir kampüsle bin 600 kişiye istihdam yaratılacağı duyurulmuştu.

Brexit’in beraberinde getirdiği belirsizliklerden dolayı birçok uluslararası şirket, İngiltere‘deki geleceklerinden endişe duyuyor. (aa)