1 milyon pound kazandığı EuroMillions’u dava edecek

İngiltere‘de 17 yaşında ilk kez oynadığı lotodan kazandığı 1 milyon pound yüzünden yıllardır İngiliz medyasında haberlere konu olan Jane Park ‘hayatını mahvettiği’ için ikramiye veren EuroMillions’a dava açmaya hazırlanıyor.

Herkes onun adını bundan 5 yıl önce duymuştu. Jane Park adındaki genç kız, Büyük Britanya’nın en genç loto zengini olarak hafızalarda yer etmişti. O sırada 17 yaşında olan Jane Park tam 1 Milyon Sterlin kazandı ve hayatı değişti. Park, ondan sonra da zaman zaman basına konu oldu. Şu anda 21 yaşında olan Jane Park, son günlerde yine gazete sayfalarında yer alıyor. Sebebi lotoyu kazandığı EuroMillions’a dava açmaya hazırlanması. Şirketi ihmalkarlıkla suçlayan o yaşta birine bu kadar yüksek miktarda bir paranın verilmemesi gerektiğini söylüyor. Kazandığı paranın hayatını 10 kat daha kötü hale getirdiğini söyleyen Park, “Paramın peşinde olmayan düzgün bir sevgili bulamıyorum. Zengin tatilleri çok gösterişli, eski mütevazı tatillerimi özledim. Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum” diye konuştu. (hürriyet)