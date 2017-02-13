AB, İngiltere’nin borcunu hesaplamaya çalışıyor

Gazeteciler, casuslukla yargılanacak— 13 Şubat 2017
Guardian gazetesi, gazetecilerin Casusluk Yasası kapsamında yargılanabilmesinin önünü açan yasa önerilerini ana sayfasına taşıyor.
AB, Brexit sonrası İngiltere’nin borcunun nasıl hesaplanacağı konusunda fikir birliğine varmaya çalışıyor.
Avrupa Birliği, ayrıldıktan sonra birliğe ne kadar borçlu olacağının hesaplanmasına yönelik bir formül üzerinde İngiltere ile anlaşmak istiyor.
AB Komisyonu’nin İngiltere’nin birlikten ayrılma müzakerelerini yürütmesi için görevlendirdiği Michel Barnier, dün İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin temsilcilerine düşündükleri yöntem hakkında bilgi verdi. Ancak detaylar henüz netleşmiş değil.
AB yetkilileri İngiltere’nin birlikten ayrılması gündeme geldiğinde ilk yaptıkları değerlendirmede faturanın 55-60 milyar euroyu bulabileceğini ifade etmişlerdi. (dünya.com)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak