AB, İngiltere’nin borcunu hesaplamaya çalışıyor

AB, Brexit sonrası İngiltere’nin borcunun nasıl hesaplanacağı konusunda fikir birliğine varmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği, ayrıldıktan sonra birliğe ne kadar borçlu olacağının hesaplanmasına yönelik bir formül üzerinde İngiltere ile anlaşmak istiyor.

AB Komisyonu’nin İngiltere’nin birlikten ayrılma müzakerelerini yürütmesi için görevlendirdiği Michel Barnier, dün İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin temsilcilerine düşündükleri yöntem hakkında bilgi verdi. Ancak detaylar henüz netleşmiş değil.

AB yetkilileri İngiltere’nin birlikten ayrılması gündeme geldiğinde ilk yaptıkları değerlendirmede faturanın 55-60 milyar euroyu bulabileceğini ifade etmişlerdi. (dünya.com)