Adele, 59. Grammy Ödülleri’nde 5 dalda ödül kazandı

İngiltere’de yoga eğitim ve spor faaliyetlerinde bulunmakta olan bir firma Türkiye’den hem erkek hem bayanlar için yoga kıyafetleri satın almak istediklerinden bahsetmekle beraber talep ettikleri durumda kendileri için fason üretimin de yapılıp yapılamayacağı bilgisini talep etmektedir.