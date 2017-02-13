BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer’e ödül

https://media.ysk.gov.tr/MV2015-YdisiSecmen.mp4 Referandumda oy kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu Cumaya kadar en yakın konsolosluğa giderek seçmen kayıtlarını yaptırmaları tavsiye ediliyor. Türkiye’de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş başta olmak üzere Anayasa’da yapılan değişiklikler Nisan ayında halk oylamasına sunulacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 18 Şubat Cumartesi günü açıklayacağı yurt dışı seçmen listesinde yer almak isteyen vatandaşların ise…