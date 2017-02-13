Braintree’de üç puan sevinci: 1-0

Süs balığı Bob, ameliyatla hayata döndü— 13 Şubat 2017
İngiltere’de yaşayan evli ve bir çocuklu bir aile 20 yıldır besledikleri süs balıkları Bob’un üzerinde çıkan yumruyu fark edip veterinere götürdüler.
Vanarama National League’de Braintree, sahasında oynadığı maçta North Ferriby United’ı 1-0 yendi.
Sahasında oynadığı karşılaşmanın 76. dakikasında attığı golle sahadan üç puanla ayrılan Braintree, 30 maçta 34 puanla 18’inci sırada kaldı.
Braintree, 14 Şubat Salı günü saat 19.45’te Eastleigh deplasmanında mücadele edecek.
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