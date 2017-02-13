Danimarka, Londra’daki AB kurumlarına göz dikti

Brexit sonrası Londra’nın ev sahipliği yaptığı kurumlardan pay almaya çalışan ülkeler kervanına Danimarka’da katıldı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında bu ülkeden taşınacak AB kurumlarına talip olan ülkeler arasında Danimarka da katıldı.

Danimarka hükümeti, Londra’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa İlaçlar Ajansı’nı (EMA) ülkelerine getirebilmek için çalışmalara başladı.

Danimarka, EMA için İsveç, İspanya, Fransa ve Polonya ile rekabet edecek. (dünya.com)