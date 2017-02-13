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Güney Londra’da 81 yaşındaki kadına tecavüz edildi

— 13 Şubat 2017

Balham High Road.

Güney Londra’nın Balham bölgesinde 81 yaşındaki kadına tecavüz eden erkek için tanıklar arıyor. Olaydan sonra yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz Cuma saat 20.30 sularında 155 numaralı otobüsten Balham High Road üzerinde inen kadını izleyip, Rinaldo Road’daki ıssız alanda iki kez tecavüz ettiği öne sürülen adamı teşhis için arayışlarını sürdüren polis 41 yaşındaki bir kişiyi şüphe üzerine gözaltına aldı.

Olay esnasında sırtında Amerikan bayrağı tasarımlı bir ceket giyen şahıs ile yaşlı kadının kayıp olan Marks and Spencer marka ceketi de aranıyor.

Olay hakkında bilgisi olanların polisi 020 8649 3105 veya Crimestoppers’I 0800 555 111 numaralardan arayarak yardımcı olmaları istendi.

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