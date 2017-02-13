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İngiliz firma yoga kıyafetleri talep ediyor

— 13 Şubat 2017

İngiltere’de yoga eğitim ve spor faaliyetlerinde bulunmakta olan bir firma Türkiye’den hem erkek hem bayanlar için yoga kıyafetleri satın almak istediklerinden bahsetmekle beraber talep ettikleri durumda kendileri için fason üretimin de yapılıp yapılamayacağı bilgisini talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hi there,
Yogain is a new business specialising in stylish and affordable yoga sportswear and mats for both male and female consumers. However, the main demographic is females between 16 and 34.
We are interested in sourcing locally and if you’re willing to work with us we would like to start the process by seeing a sample of work? Also, is customisation an option, as Yogain has its own branding.
And finally, how much is shipping to London, United Kingdom?
I look forward to hearing and possibly working with you soon.
Kind regards

https://turkishexporter.net/en/Leads/349606_sports-clothing-requested-from-uk

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99’u arayınız.

Değerli İhracatçımız, bu ve benzeri yüzlerce yurt dışı talep ve ihracat fırsatlarına sürekli ve ücretsiz erişebilmek için üyesi bulunduğunuz; Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçı Birliği ve İş dernekleri aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı ihracat desteklerini kullanabilirsiniz.

Lütfen bağlı bulunduğunuz bu tür dernekler aracılığıyla Turkishexporter.Net’e başvurunuz… (dünya.com)

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