İngiliz firma yoga kıyafetleri talep ediyor

İngiltere’de yoga eğitim ve spor faaliyetlerinde bulunmakta olan bir firma Türkiye’den hem erkek hem bayanlar için yoga kıyafetleri satın almak istediklerinden bahsetmekle beraber talep ettikleri durumda kendileri için fason üretimin de yapılıp yapılamayacağı bilgisini talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hi there,

Yogain is a new business specialising in stylish and affordable yoga sportswear and mats for both male and female consumers. However, the main demographic is females between 16 and 34.

We are interested in sourcing locally and if you’re willing to work with us we would like to start the process by seeing a sample of work? Also, is customisation an option, as Yogain has its own branding.

And finally, how much is shipping to London, United Kingdom?

I look forward to hearing and possibly working with you soon.

Kind regards

https://turkishexporter.net/en/Leads/349606_sports-clothing-requested-from-uk

