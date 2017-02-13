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Kanser hastası çift bir hafta arayla hayatını kaybetti

— 13 Şubat 2017

Kansere yakalanan çiftin çocukları, anne ve babaları peş peşe hayatını kaybetmeden birkaç gün çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta 57 yaşındaki Mike Bennet ile eşi 50 yaşındaki Julie, İngiltere’nin Liverpool kentinde bir hastane odasında el ele tutuşuyor.

Bennet, bu fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra beynindeki tümör nedeniyle nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailenin yakınları ve arkadaşları, çiftin en küçüğü 13 yaşında olan 3 çocuğuna yardım için bir kampanya başlattı. Kampanyanın başlatıldığı ilk 24 saatte binlerce pound toplandı.

Anne Julie Bennet’ın bir arkadaşı, “O’na çevremizin bir araya gelerek çocuklara bakacağını söyledim. Gözlerini açtı ve gülümsedi” şeklinde konuştu.

İlkokul öğretmeni olan anne Bennet da eşinden bir hafta sonra bu Pazar günü hayatını kaybetti. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının marangoz olan eşi Mike Bennet ise 2013 yılından bu yana beyin tümörü ile mücadele ediyordu.

Ailenin yakınları tarafından internet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında bir gecede 15 bin pound toplandı. (bbctürkçe)

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