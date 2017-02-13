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La La Land BAFTA töreninden 5 ödülle ayrıldı

— 13 Şubat 2017

İngiliz Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) Londra’daki görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Hollywood müzikallerinin altın çağını hatırlatan ‘La La Land’ (Aşıklar Şehri) 5 dalda ödül alırken, ‘I, Daniel Blake’ ile ‘Manchester by the Sea’ filmleri de öne çıkan filmler oldular.

‘La La Land’ En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı.

Yönetmen Damien Chazelle, En İyi Yönetmen ödülünü alırken yaptığı konuşmada orada olmanın “inanılmaz bir onur” olduğunu söyledi.

La La Land filminde oyuncu olmak isteyen bir kadını canlandıran Emma Stone, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken siyasete de değindi.

Londra’daki tarihi Royal Albert Hall konser salonunda düzenlenen törende Stone “Ayrıştırıcı bir zamanda Bafta sayesinde bir araya gelerek, olumlu olanı kutlamamız bence çok özel” dedi.

‘La La Land’ iki hafta sonra yapılacak Oscar ödül töreninde de 14 dalda aday.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Amerikan draması olan ‘Manchester By The Sea’ filmindeki performansı nedeniyle Casey Affleck’e gitti.

Abisinin ölümü üzerine yeğenine bakmak zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatan ‘Manchester By The Sea’ filmi aynı zamanda En İyi Senaryo ödülünün de sahibi oldu.

Ken Loach’un yönetmenliğini yaptığı ‘I, Daniel Blake’ filmi ise En İyi İngiliz filmi seçildi. 80 yaşındaki oyuncu, teşekkür konuşmasında İngiltere hükümetine yüklendi.

Yarı belgesel filminde bir marangozun kalp krizi sonrası gereken tedaviye ulaşmakta yaşadığı zorlukları anlatan Loach, filminin “En korunmasız ve en yoksul insanların bu hükümetin utanç verici katı zulmüyle karşılaştıklarını gösterdiğini” söyledi.

Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton da ödül töreninin katılımcıları arasında yer aldı. (bbctürkçe)

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